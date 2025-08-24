Questione rinnovi. Il punto sul possibile accordo con Kean e Mandragora

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola dedica spazio anche alla questione rinnovi in casa Fiorentina. Per Moise Kean, scrive il quotidiano, c'è fiducia di chiudere poco dopo la fine del mercato estivo: le parti sono d'accordo quasi su tutto, e i rapporti restano ottimi. Ancora distanza, invece, sul fronte Rolando Mandragora. La Fiorentina valuterà il da farsi a settembre, soprattutto se non saranno arrivate offerte invitanti per l'ex Torino. Difficilmente però gli garantirà uno stipendio più alto dello scorso anno.