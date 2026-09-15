Dove vedere Fiorentina-Pisa in tv: la partita sarà trasmessa in chiaro
La Fiorentina torna in campo questa sera in Coppa Italia per affrontare il Pisa nei sedicesimi di finale. Il derby toscano si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze, con calcio d’inizio fissato alle ore 21. In palio c’è la qualificazione agli ottavi di finale della competizione, dove la vincente troverà il Napoli.
La sfida tra la squadra di Paolo Vanoli e quella di Paolo Bianco sarà visibile in diretta tv in chiaro su Italia 1. Non sarà dunque necessario alcun abbonamento per assistere all’incontro. Fiorentina-Pisa potrà essere seguita anche in diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset, attraverso i dispositivi compatibili.
La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Massimo Callegari, con Massimo Paganin al commento tecnico. Al termine della gara spazio anche allo studio dedicato alla Coppa Italia su Italia 1. Su Radio Firenzeviola il racconto della partita con ospiti e analisi in studio.
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