Vanoli sereno e più rilassato. Ha rivalutato il mercato estivo viola

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Paolo Vanoli e la serenità ritrovata. Come sottolinea oggi il Corriere Fiorentino, vincere a Venezia ha dato al tecnico viola la soddisfazione necessaria per iniziare al meglio questa nuova avventura. Vanoli è riuscito subito ad entrare nello spogliatoio e valorizzare i calciatori sui quali Grosso non sembra nutrire particolare fiducia. I 90 minuti del Penzo hanno così rilanciato le quotazioni del mercato viola, anche perché alla fine sono stati soltanto quattro i giocatori reduci dalla scorsa stagione schierati dall'allenatore di Varese. Considerando i cambi, hanno giocato 10 dei 13 acquisti estivi.