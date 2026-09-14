Vanoli sereno e più rilassato. Ha rivalutato il mercato estivo viola
FirenzeViola.it
Paolo Vanoli e la serenità ritrovata. Come sottolinea oggi il Corriere Fiorentino, vincere a Venezia ha dato al tecnico viola la soddisfazione necessaria per iniziare al meglio questa nuova avventura. Vanoli è riuscito subito ad entrare nello spogliatoio e valorizzare i calciatori sui quali Grosso non sembra nutrire particolare fiducia. I 90 minuti del Penzo hanno così rilanciato le quotazioni del mercato viola, anche perché alla fine sono stati soltanto quattro i giocatori reduci dalla scorsa stagione schierati dall'allenatore di Varese. Considerando i cambi, hanno giocato 10 dei 13 acquisti estivi.
Pubblicità
Rassegna stampa
Franchino facci godere… Corsa, pressing, gioco, forse ci siamo. Fidiamoci di Vanoli e non rompiamo: è innamorato di questa squadradi Mario Tenerani
Le più lette
1 Franchino facci godere… Corsa, pressing, gioco, forse ci siamo. Fidiamoci di Vanoli e non rompiamo: è innamorato di questa squadra
3 Dal Crystal Palace alla coppa Italia: Vanoli e un obiettivo improponibile nella passata stagione. Verso il Pisa si scaldano Christensen e Gonçalves
Copertina
Tommaso LoretoLa sfiducia di Grosso, le coccole di Vanoli: una settimana che ha cambiato la Fiorentina. Pellegrino-Beto, l'argentino lancia segnali. Dodò e il dazio di un'estate a pensare al mercato
Pietro LazzeriniIl primo squillo degli 'inallenabili'. Vanoli fa le cose semplici e dà la scossa. Serata di gala per Fagioli e Mastantuono. Dopo tante (e meritate) critiche, un applauso a Paratici e al club per un esonero da incorniciare
Ludovico MauroLiveVenezia-Fiorentina 2-4, tripletta di Mastantuono e arriva la prima vittoria viola!
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com