Pellegrino non segna solo di testa. E secondo Repubblica stasera tocca a lui

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“Pellegrino segna solo di testa”. Stamani La Repubblica nella sua edizione di Firenze si concentra sull'attaccante argentino della Fiorentina, che già nelle prime settimane in viola hanno smentito l’etichetta. Due gol nelle ultime due partite, prima con una conclusione dalla distanza contro il Torino e poi a Venezia, al termine di una fuga di cinquanta metri che ha chiuso il contropiede della Fiorentina.

Dopo un avvio complicato, l’argentino sembra essersi finalmente calato nella nuova realtà e adesso è pronto a contendere seriamente il posto a Beto. Una concorrenza che fa sorridere Vanoli, intenzionato ad avere almeno due alternative affidabili per ogni ruolo offensivo. Contro il Pisa dovrebbe toccare proprio a Pellegrino dal primo minuto. Il centravanti proverà a trovare il terzo gol consecutivo e soprattutto a trascinare la Viola agli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli.