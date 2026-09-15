FirenzeViola I dubbi di Vanoli per il Pisa. Valdepenas spera, Oulai e Goncalves anche

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Sono pochi i dubbi che Paolo Vanoli si porta dietro a poche ore dalla partita di Coppa Italia contro il Pisa, in programma stasera alle 21 all'Artemio Franchi di Firenze. Il derby di Coppa è una partita da non sbagliare ma per forza di cose andranno fatte delle scelte ponderate su chi giocherà, perché l'importante poi sarà essere al meglio anche contro il Napoli in campionato. Per questo tanti giocatori visti a Venezia scenderanno in campo anche stasera, alla fine dovrebbero essere al massimo 4 -più il portiere - ad essere sostituiti.

Dubbio Valdepenas

Sulla sinistra dovrebbe tornare dal'inizio Valdepenas, con buona pace almeno in Coppa dell'esperimento del centrale bloccato. Però Vanoli ha ancora qualche dubbio perché il ragazzo ha grandi qualità ma dopo l'inizio di stagione horror è andato un po' in difficoltà soprattutto in fase difensiva. Alla fine dovrebbe toccare a lui stasera, con l'occasione di riprendersi un po' di posti nelle gerarchie viola dopo non essere neanche entrato in campo a Venezia.

Oulai e Pedro Goncalves sperano

Discorso diverso sia per Oulai che per Pedro Goncalves. Il centrocampista è ristabilito dall'infortunio muscolare patito contro il Torino e dovrebbe partire dall'inizio anche per ritrovare minuti nelle gambe, gli unici dubbi sono legati a una possibile ricaduta. Ma se anche nell'ultima rifinitura ha dato sensazioni positive, allora toccherà a lui guidare il centrocampo. L'altro a sperare è Goncalves, esterno portoghese fin qui oggetto misterioso in casa viola. Con il Pisa dovrebbe occupare la fascia sinistra, facendo così vedere a Vanoli quali caratteristiche può dare alla squadra. Una grande occasione anche per lui dunque.

Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (4-3-3): Christensen; Joao Mario, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Gnonto, Pellegrino, Goncalves.

Corriere dello Sport-Stadio (4-3-2-1): Christensen; Joao Mario, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

La Nazione (4-2-3-1): Christensen; Joao Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Gnonto, Goncalves; Beto.

la Repubblica (4-3-3): Christensen; Joao Mario, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Goncalves, Pellegrino, Mastantuono.