Prove anti-Pisa. Ecco chi spera in una maglia da titolare

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Sono iniziate ieri pomeriggio al Viola Park le prime vere prove anti-Pisa in vista del derby di Coppa Italia in programma domani (ore 21) allo stadio Franchi. Come sottolinea La Nazione, la missione di Paolo Vanoli è superare il turno e approdare agli ottavi di finale, ma il tecnico vorrà valutare con attenzione anche chi fino ad oggi ha avuto modo di giocare poco (o niente) con il nuovo corso tecnico.

Facile ipotizzare, dunque, che per domani sera l’undici di partenza contro il Pisa possa essere un giusto mix tra chi ha espugnato Venezia e chi è rimasto 90’ in panchina. Occasione dunque per Joao Mario e Valdepenas in difesa, Oulai e Brescianini a centrocampo oltre a Gonçalves e Gnonto in attacco.