Prove anti-Pisa. Ecco chi spera in una maglia da titolare
FirenzeViola.it
Sono iniziate ieri pomeriggio al Viola Park le prime vere prove anti-Pisa in vista del derby di Coppa Italia in programma domani (ore 21) allo stadio Franchi. Come sottolinea La Nazione, la missione di Paolo Vanoli è superare il turno e approdare agli ottavi di finale, ma il tecnico vorrà valutare con attenzione anche chi fino ad oggi ha avuto modo di giocare poco (o niente) con il nuovo corso tecnico.
Facile ipotizzare, dunque, che per domani sera l’undici di partenza contro il Pisa possa essere un giusto mix tra chi ha espugnato Venezia e chi è rimasto 90’ in panchina. Occasione dunque per Joao Mario e Valdepenas in difesa, Oulai e Brescianini a centrocampo oltre a Gonçalves e Gnonto in attacco.
autore
Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
Pubblicità
Rassegna stampa
Franchino facci godere… Corsa, pressing, gioco, forse ci siamo. Fidiamoci di Vanoli e non rompiamo: è innamorato di questa squadradi Mario Tenerani
Le più lette
1 Franchino facci godere… Corsa, pressing, gioco, forse ci siamo. Fidiamoci di Vanoli e non rompiamo: è innamorato di questa squadra
3 Dal Crystal Palace alla coppa Italia: Vanoli e un obiettivo improponibile nella passata stagione. Verso il Pisa si scaldano Christensen e Gonçalves
Copertina
Tommaso LoretoLa sfiducia di Grosso, le coccole di Vanoli: una settimana che ha cambiato la Fiorentina. Pellegrino-Beto, l'argentino lancia segnali. Dodò e il dazio di un'estate a pensare al mercato
Pietro LazzeriniIl primo squillo degli 'inallenabili'. Vanoli fa le cose semplici e dà la scossa. Serata di gala per Fagioli e Mastantuono. Dopo tante (e meritate) critiche, un applauso a Paratici e al club per un esonero da incorniciare
Ludovico MauroLiveVenezia-Fiorentina 2-4, tripletta di Mastantuono e arriva la prima vittoria viola!
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com