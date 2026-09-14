Nuovo Cinema Njie. La Fiorentina ha fatto un passo avanti con lui
Il Corriere dello Sport - Stadio celebra Alieu Njie e la sua prestazione venerdì sera contro il Venezia. Tre dribbling effettuati, quattro falli subiti, quaranta tocchi e soprattutto duecentonove metri come distanza coperta palla al piede; tutto questo in ottanta minuti per un calciatore che risponde forse come nessun altro all'esigenza sottolineata l'anno scorso da Vanoli di esterni che sappiano saltare l'uomo. Con Njie, anche per futuribilità dell'investimento, la Fiorentina ha fatto un ulteriore passo in avanti. A tanti, nell'incedere caracollante palla al piede, ha ricordato Leao.
Ed è proprio a lui che l'ex Toro si ispira: Rafa, ma anche Sancho, Dembelé e Rashford. Questo il pantheon di Njie, sedici milioni di euro più bonus ben spesi dalla Fiorentina.
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