Vanoli cerca il bis e prova i nuovi. Gazzetta: "Spazio a Oulai e Goncalves"
La Fiorentina torna a giocarsi la Coppa Italia, unico trofeo della stagione e obiettivo dichiarato da Paolo Vanoli. Contro il Pisa, nel derby toscano del Franchi, i viola cercano continuità dopo il netto successo di Venezia e soprattutto il pass per gli ottavi, dove ad attendere la vincente ci sarà il Napoli.
La Gazzetta dello Sport scrive che Vanoli conosce bene il valore della competizione: da calciatore l’ha conquistata anche con la Fiorentina, nell’ultima stagione in cui il club riuscì ad alzare un trofeo. Un motivo in più per non sottovalutare l’appuntamento.
Spazio comunque al turnover, anche considerando la sfida di campionato contro il Napoli. Possibili novità in ogni reparto: Joao Mario può trovare spazio in difesa, Oulai a centrocampo, mentre davanti Pellegrino sembra favorito su Beto. Attenzione anche a Gonçalves, pronto a ritagliarsi i primi minuti in viola. Vanoli chiede però soprattutto una cosa: proseguire il percorso iniziato a Venezia e costruire una nuova identità.
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