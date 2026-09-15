L'input di Vanoli. Corriere Fiorentino: "Vincere, ma ci vuole calma"

vedi letture

La Fiorentina torna a respirare aria di Coppa Italia e lo fa contro il Pisa, in un derby che mette in palio l’accesso agli ottavi. Una competizione speciale anche per Paolo Vanoli, protagonista nel 2001 dell’ultimo trofeo conquistato dalla società viola. Come riporta il Corriere Fiorentino, l’obiettivo è dare continuità alla vittoria e ai segnali positivi arrivati a Venezia, senza però dimenticare il prossimo impegno di campionato contro il Napoli.

Per questo al Franchi è previsto un turnover piuttosto consistente. Vanoli potrebbe concedere spazio a Christensen tra i pali e cambiare diversi uomini in difesa, con Joao Mario, Valdepenas e Pongracic candidati a partire dal primo minuto. Novità anche in mezzo al campo, dove scalpitano Oulai e Brescianini. Dubbi infine in attacco: Beto e Pellegrino si giocano una maglia, ma attenzione anche a Gonçalves, appena arrivato a Firenze e desideroso di mettersi subito in mostra. Cambiare sì, ma senza perdere di vista l’obiettivo: passare il turno.