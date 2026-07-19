Qualità e soluzioni, per La Gazzetta dello Sport l'undici di Grosso è già competitivo

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La Fiorentina continua a essere una delle protagoniste del mercato estivo e, dopo i primi colpi messi a segno, cresce l'entusiasmo attorno alla squadra di Fabio Grosso. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'arrivo di Christ Inao Oulai, che ha già sostenuto le visite mediche e attende soltanto l'ufficialità, rappresenta un ulteriore tassello di un centrocampo profondamente rinnovato. Il talento ivoriano si aggiunge ad Arthur Atta, arrivato dall'Udinese, e a Nicolò Fagioli, che il club viola considera un punto fermo del progetto e che lascerebbe partire solo davanti a un'offerta superiore ai 30 milioni di euro. Per l'ex Juventus, uscito anzitempo dall'ultimo allenamento per una contusione al ginocchio, non ci sarebbero comunque particolari preoccupazioni: lo stop è stato soltanto precauzionale.

Secondo il quotidiano, Grosso avrà a disposizione un reparto ricco di qualità e soluzioni, con il compito di trovare il giusto equilibrio tra i suoi interpreti. Resta da capire quale sarà la posizione ideale di Fagioli, che potrebbe agire sia da regista sia da mezzala, mentre Oulai rappresenta un'opzione importante per la zona centrale del campo. Arthur Atta, invece, sembra destinato a occupare stabilmente il ruolo di mezzala sinistra. A completare il reparto ci sono anche Ndour e Mandragora, entrambi considerati parte integrante del progetto tecnico. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, a oggi la possibile formazione titolare della Fiorentina sarebbe composta da De Gea in porta; Dodô, Dragusin, Viery e Valdepenas in difesa; Fagioli, Oulai e Atta a centrocampo; Jimenez, Kean e Gudmundsson nel tridente offensivo.