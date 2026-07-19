Valdepenas al Viola Park, si lavora per l'anticipo sui tempi. Joao Mario-Viola: il punto

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Victor Valdepeñas potrebbe raggiungere la Fiorentina prima di quanto inizialmente previsto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, gli intermediari sono al lavoro per anticipare l'arrivo del difensore classe 2006 del Real Madrid già nella seconda parte del ritiro estivo al Viola Park. L'operazione è stata definita sulla base di 8 milioni di euro, con i Blancos che hanno mantenuto il 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra. Per il via libera definitivo, però, resta da ottenere l'autorizzazione di José Mourinho.

Sul fronte mercato, la dirigenza viola continua a muoversi anche per rinforzare le corsie difensive. Fabio Paratici avrebbe chiesto informazioni alla Juventus per João Mario, senza però presentare ancora un'offerta ufficiale. Prima di affondare il colpo, infatti, la Fiorentina dovrà sbloccare almeno una cessione nel ruolo di terzino. Dodô resta nel mirino della Roma, che avrebbe già ottenuto il gradimento del brasiliano, mentre anche Niccolò Fortini è seguito con attenzione dal Torino. Per il giovane esterno la richiesta della Fiorentina si aggira intorno ai 10 milioni di euro e nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti.