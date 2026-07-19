Fiorentina-Bianco, è addio: domani visite mediche con il Modena

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Il centrocampista Alessandro Bianco è vicino a diventare un giocatore del Modena, dando così l'addio definitivo alla Fiorentina ad un anno dalla scadenza e dopo il rientro dall'ennesimo prestito al Paok. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb le parti hanno raggiunto l'accordo e domani sono previste le visite mediche del giocatore. Successivamente la firma su un triennale.

Il percorso

Il classe 2002 torinese è approdato al settore giovanile viola nel 2018 e, una volta entrato nel giro della prima squadra (14 presenze sotto la gestione Italiano), è stato sempre mandato in prestito, nell'ordine alla Reggiana, al Monza e da ultimo al Paok che non lo ha riscattato. Non più nel progetto della Fiorentina e con la scadenza al 2027 ora arriva l'addio definitivo. A Modena troverà un altro ex viola, il tecnico Daniele Galloppa che da allenatore della Primavera però non ha mai incrociato.