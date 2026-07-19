VP, finisce l'allenamento con la Primavera: 8-1 per la prima squadra
19:50 - Finisce qui l'allenamento congiunto: il risultato finale è 8-1. Tra i migliori Arthur Atta e Moise Kean. Da evidenziare la presenza della dirigenza viola al completo. Si chiude anche il live di FirenzeViola.it
19:45 - Si riparte: Kean sostituito dal giovane Pietropaolo
19:42 - Esce Kean, che si intrattiene in una sessione di autografi
19:40 - Altra pausa, a breve l'ultimo match
19:35 - Segna anche Pirrò su assist di Kean: 8-1
19:30 - Nuova pausa per le squadre in campo
19:26 - Altro gol di Kean su un bel rasoterra di Jimenez: 7-1 per la prima squadra
19:22 - Si riparte: per la Primavera entrano Croci ed Egharevba
19:20 - Altra pausa prima dell'inizio della quinta partitella
19:16 - Rete di Kean, il punteggio è 6-1
19:08 - Gol della Primavera: Beldenti firma il 5-1
19:07 - Inizia la quarta partitella. Ecco la formazione della prima squadra: Christensen, Jimenez, Comuzzo, Ranieri, Balbo, Deli, Fagioli, Sohm, Pirrò, Kean, Fabbian
19:01 - Si conclude anche la terza partitella
18:55 - Quinto gol della prima squadra: ancora Piccoli
18:51 - Si chiude anche la seconda partitella. Pausa per permettere ai giocatori di abbeverarsi e refrigerarsi. Cambio campo
18:47 - Altra rete della prima squadra: Ndour firma il 4-0
18:42 - Si riparte, per la Primavera entrano Zemko, Colaciuri e Corduneau
18:40 - Fine della prima partitella
18:39 - C'è il tris della prima squadra. Rete di Piccoli
18:35 - Traversa di Mandragora
18:27 - Raddoppio lampo della prima squadra, stavolta con Mandragora
18:26 - Gol della prima squadra: a segno Atta! Un gol bellissimo, di tacco, sugli sviluppi di un'azione corale
18:25 - Applausi per Fabiano Parisi che passa sotto la tribuna. Il terzino sta recuperando dall'infortunio al crociato
18:19 - Fischio d'inzio della prima partitella a campo ridotto
18:16 - Arriva anche l'undici della Primavera di Andreazzoli: Lezzerini, Sturli, Boskovic, Turnone, Ademi, Tillermans, Montenegro, Faye, Kone, Pietropaolo, Mazzeo
18:10 - Fase di riscaldamento e palleggi a centrocampo. Circa un migliaio di persone sugli spalti nonostante il caldo torrido di Bagno a Ripoli
18:02 - Ecco che entra in campo la prima sqiuadra. Questa la formazione che schiererà Grosso: De Gea, Dodo, Dragusin, Viery, Brescianini, Mandragora, Ndour, Atta, Fortini Piccoli, Gudmundsson
18:00 - Inizia la seduta di oggi al Viola Park: il settimo dalla partenza del ritiro estivo. Oggi è previsto un allenamento congiunto con la Primavera
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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