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VP, finisce l'allenamento con la Primavera: 8-1 per la prima squadra

VP, finisce l'allenamento con la Primavera: 8-1 per la prima squadra
Oggi alle 19:52Primo Piano
di Niccolò Santi

19:50 - Finisce qui l'allenamento congiunto: il risultato finale è 8-1. Tra i migliori Arthur Atta e Moise Kean. Da evidenziare la presenza della dirigenza viola al completo. Si chiude anche il live di FirenzeViola.it

19:45 - Si riparte: Kean sostituito dal giovane Pietropaolo

19:42 - Esce Kean, che si intrattiene in una sessione di autografi 

19:40 - Altra pausa, a breve l'ultimo match

19:35 - Segna anche Pirrò su assist di Kean: 8-1 

19:30 - Nuova pausa per le squadre in campo

19:26 - Altro gol di Kean su un bel rasoterra di Jimenez: 7-1 per la prima squadra

19:22 - Si riparte: per la Primavera entrano Croci ed Egharevba

19:20 - Altra pausa prima dell'inizio della quinta partitella

19:16 - Rete di Kean, il punteggio è 6-1

19:08 - Gol della Primavera: Beldenti firma il 5-1

19:07 - Inizia la quarta partitella. Ecco la formazione della prima squadra: Christensen, Jimenez, Comuzzo, Ranieri, Balbo, Deli, Fagioli, Sohm, Pirrò, Kean, Fabbian

19:01 - Si conclude anche la terza partitella

18:55 - Quinto gol della prima squadra: ancora Piccoli

18:51 - Si chiude anche la seconda partitella. Pausa per permettere ai giocatori di abbeverarsi e refrigerarsi. Cambio campo

18:47 - Altra rete della prima squadra: Ndour firma il 4-0

18:42 - Si riparte, per la Primavera entrano Zemko, Colaciuri e Corduneau

18:40 - Fine della prima partitella

18:39 - C'è il tris della prima squadra. Rete di Piccoli 

18:35 - Traversa di Mandragora

18:27 - Raddoppio lampo della prima squadra, stavolta con Mandragora

18:26 - Gol della prima squadra: a segno Atta! Un gol bellissimo, di tacco, sugli sviluppi di un'azione corale

18:25 - Applausi per Fabiano Parisi che passa sotto la tribuna. Il terzino sta recuperando dall'infortunio al crociato 

18:19 - Fischio d'inzio della prima partitella a campo ridotto 

18:16 - Arriva anche l'undici della Primavera di Andreazzoli: Lezzerini, Sturli, Boskovic, Turnone, Ademi, Tillermans, Montenegro, Faye, Kone, Pietropaolo, Mazzeo

18:10 - Fase di riscaldamento e palleggi a centrocampo. Circa un migliaio di persone sugli spalti nonostante il caldo torrido di Bagno a Ripoli

18:02 - Ecco che entra in campo la prima sqiuadra. Questa la formazione che schiererà Grosso: De Gea, Dodo, Dragusin, Viery, Brescianini, Mandragora, Ndour, Atta, Fortini Piccoli, Gudmundsson

18:00 - Inizia la seduta di oggi al Viola Park: il settimo dalla partenza del ritiro estivo. Oggi è previsto un allenamento congiunto con la Primavera 