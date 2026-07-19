FirenzeViola Fabbian, il ritorno a mezzala potrebbe cambiarne il destino

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Giovanni Fabbian sorride con i compagni, ascolta le indicazioni dello staff ed esegue, è concentrato sulla parte più importante della stagione, in cui il nuovo tecnico è chiamato a prendere decisioni e a dare giudizi sui giocatori in rosa. In un centrocampo già folto e dove sono arrivati altri due elementi ed è atteso un possibile altro innesto, infatti, Grosso dovrà fare le sue scelte tra quelli appunto trovati già in rosa come lui, Brescianini, Mandragora, Ndour e Fagioli anche se per quest'ultimo solo un'offerta importante per il giocatore e per il club può vederlo in uscita.

Sei mesi negativi ma fuori ruolo poi il riscatto

Fabbian, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e diventato con Ndour uno dei pilastri del centrocampo dell'U21, una volta al Bologna è stato spostato sulla trequarti da Vincenzo Italiano. Alla Fiorentina da gennaio il giocatore è stato utilizzato prevalentemente in quel ruolo e da esterno, qualche sprazzo di gara anche da mezzala. Un cambio insomma continuo di ruolo che ha contribuito a disorientarlo in una stagione per i viola già complicata. Con la salvezza matematica è comunque scattato l'obbligo di riscatto e dunque Fabbian è diventato da giugno un giocatore viola a tutti gli effetti.

Ritorno a mezzala

In questa prima settimana di preparazione Fabbian è stato utilizzato soprattutto da mezzala anche se le prove vere e proprie inizieranno stasera e sarà ancora più indicativa l'amichevole con il Gubbio mercoledì e la tournée inglese. Il giocatore e il suo entourage non hanno ricevuto indicazioni per un eventuale addio né lui è stato adattato in altre posizioni (Brescianini ad esempio sta facendo spesso il terzino sinistro) e potrebbe dunque essere destinato a far parte del pacchetto definitivo dei centrocampisti, con il "plus" di sapersi inserire ed essere molto offensivo.