FirenzeViola Per Bianco la Fiorentina mantiene anche il 50% sulla futura rivendita: le cifre

vedi letture

Il centrocampista della Fiorentina, Alessandro Bianco, domani - come già noto - sarà a Modena per sostenere le visite mediche e diventare un nuovo giocatore dei canarini. Per lui poi arriverà la firma su un triennale.

L'accordo tra Fiorentina e Modena

Dopo il mancato riscatto dal Paok, la Fiorentina non ha ritenuto di portare in ritiro al Viola Park il giocatore, ritenendolo fuori dal progetto. Bianco, classe 2002, è in scadenza al prossimo giugno e per questo l'accordo tra Fiorentina e Modena prevede una cifra intorno al milione bonus compresi. Il club viola però mantiene anche il 50% sulla futura rivendita. Il centrocampista è molto stimato soprattutto dal direttore Goretti che in passato, sfiorato nel Cosenza, lo ha poi preso in prestito alla Reggiana per poi ritrovarlo nella Fiorentina anche se il giocatore è stato poi "dirottato" nel Monza e da ultimo al Paok.