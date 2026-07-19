Viola sugli esterni, Bakayoko fattibile in prestito con obbligo. Koleosho in stand by
La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare le corsie offensive, considerate una priorità da Fabio Grosso in vista della nuova stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico si aspetta quattro nuovi esterni, con la dirigenza intenzionata a regalargli almeno un rinforzo nel breve periodo. In cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici c'è Johan Bakayoko, profilo molto apprezzato ma per il quale, al momento, non risultano trattative concrete.
Il Lipsia sarebbe disposto a prendere in considerazione la cessione dell'esterno belga solo di fronte a un'offerta di almeno 20 milioni di euro, con la possibilità di imbastire un'operazione in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Resta poi da seguire anche la situazione di Luca Koleosho: il Burnley non ha ancora deciso il futuro del giocatore, mentre l'esterno avrebbe già dato la propria disponibilità a trasferirsi a Firenze. La Fiorentina resta quindi alla finestra, in attesa di sviluppi su entrambi i fronti.
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