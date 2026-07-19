Oulai per un centrocampo di qualità. Tuttosport: "L'idea è una mediana tutta tecnica"

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Christ Inao Oulai è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista ivoriano classe 2006 è arrivato a Firenze nella notte tra venerdì e sabato e nella mattinata di ieri ha sostenuto le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al club viola per i prossimi cinque anni. L'operazione porterà nelle casse del Trabzonspor 25 milioni di euro più 4 di bonus, oltre al 10% sulla futura rivendita del giocatore. La trattativa si è conclusa dopo ore di contatti e l'inserimento di altri club, ma la società turca ha rispettato l'accordo raggiunto con la Fiorentina, consentendo al giocatore di raggiungere l'Italia.

Secondo il quotidiano, Fabio Paratici considera Oulai uno dei tasselli fondamentali del nuovo centrocampo a disposizione di Fabio Grosso. La Fiorentina ha infatti utilizzato l'ultimo slot disponibile per un calciatore extracomunitario proprio per assicurarsi il talento ivoriano, rinunciando di fatto a destinarlo all'attaccante Tolu Arokodare. L'idea della dirigenza è quella di costruire una mediana tecnica e di qualità insieme ai nuovi arrivati Arthur Atta e Nicolò Fagioli. Cresciuto nella JMG Academy di Abidjan, la stessa che ha lanciato Yaya Touré, Oulai si è messo in evidenza tra Bastia, Trabzonspor e con la nazionale della Costa d'Avorio, guadagnandosi così la chiamata della Fiorentina.