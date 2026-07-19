Aspettando Bakayoko, Grosso adatta Gudmundsson: può fare l'ala sinistra
La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare gli esterni offensivi, reparto che Fabio Grosso considera una priorità. Secondo il Corriere Fiorentino, il nome in cima alla lista resta quello di Johan Bakayoko, anche se il Lipsia continua a valutare il giocatore intorno ai 20 milioni di euro e non sembra intenzionato a rivedere al ribasso le proprie richieste. Nel frattempo, il tecnico viola ha iniziato ad adattare Gudmundsson sulle corsie, in attesa di nuovi rinforzi. Restano vive anche le attenzioni per Luca Koleosho, con il Burnley che potrebbe tornare a discuterne qualora si concretizzasse la sua cessione al Paris FC.
Sul fronte difensivo, la dirigenza viola è alla ricerca di un'alternativa sulla fascia destra, soprattutto in vista delle possibili partenze di Dodô e Fortini. Tra i profili seguiti c'è João Mario. A centrocampo, invece, il possibile arrivo di Kristian Thorstvedt resta strettamente legato all'inserimento di una contropartita tecnica nella trattativa con il Sassuolo. I nomi di Simon Sohm e Marco Brescianini sono quelli maggiormente graditi ai neroverdi, mentre la Fiorentina punta prima a sfoltire un reparto già molto ricco di alternative prima di affondare il colpo per il centrocampista norvegese.
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