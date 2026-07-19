Lazio-Piccoli: proposto prestito gratuito, la Fiorentina lo vuole oneroso

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Roberto Piccoli continua a essere uno dei nomi seguiti dalla Lazio per rinforzare l'attacco a disposizione di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina sarebbe disponibile a prendere in considerazione una cessione dell'attaccante, ma solo a determinate condizioni. Il club viola, infatti, lo aveva acquistato per circa 25 milioni di euro appena un anno fa e una vendita a titolo definitivo alle cifre attuali comporterebbe una minusvalenza.

Per questo motivo la soluzione ritenuta più percorribile dalla Fiorentina sarebbe quella di un prestito oneroso con obbligo o diritto di riscatto, mentre la Lazio, almeno finora, avrebbe preferito un prestito gratuito con diritto di opzione. Tra le alternative valutate dal club biancoceleste c'è anche Andrea Pinamonti, ma la valutazione del centravanti e il suo ingaggio rappresentano ostacoli importanti. La ricerca del nuovo numero nove prosegue, con Piccoli che resta uno dei profili monitorati con maggiore attenzione.