Quale futuro per Kean? La Nazione: "Interessati solo due tecnici di A"
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La Nazione si occupa del futuro di Moise Kean. Il prezzo attuale del centravanti? Una quarantina di milioni. Da dove potrebbe arrivare una proposta di questo tipo? In Italia bisognerà seguire la scia di due allenatori, Allegri e Palladino, che considerano Kean il centravanti ideale. Dunque Milan, Napoli o chi altri? Chissà, appunto. Anche perché Moise ha un contratto di quelli da super-big con i suoi 5 milioni a stagione. Che la Fiorentina gli ha garantito e dovrà versare. E magari, proprio per questo, potrebbe essere più facile rivederlo in viola. Al raduno.
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