Grosso alternativa a Vanoli, CorSport: "Ieri il suo agente al Franchi"
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Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, la prima alternativa a Vanoli porta il nome di Fabio Grosso. Il rapporto tra l'allenatore del Sassuolo e il ds viola Paratici è ottimo fin dai tempi della Juventus, tanto che rappresenterebbe una pista concreta per la Fiorentina in caso di non conferma di Vanoli. Ieri sera il suo entourage era allo stadio Artemio Franchi per seguire la sfida contro l’Atalanta.
L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha dichiarato recentemente: «È inutile nascondere ci siano richieste per Grosso, spero non accada di doverlo liberare». Ai neroverdi, bottega gara, andrebbe infatti corrisposto un compenso in denaro.
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