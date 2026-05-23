In passato proteste più dure, Tuttosport: "Risparmiato Vanoli"

vedi letture

Tuttosport scrive che l’ultimo ballo finisce senza vincitori. Un punto a testa tra Fiorentina e Atalanta che già avevano raggiunto i rispettivi obiettivi (salvezza e Conference) in una stagione in cui entrambe aspiravano a ben altro. L’ultimo ballo è accompagnato dalla contestazione dei tifosi viola che esplode dalla curva all'80° minuto.

Fischi, cori ('Meritiamo di più', striscioni ('Questa stagione sia d'esempio, mai più un simile scempio'), indirizzati ai giocatori e alla società. Tutto previsto anche se in passato Firenze ha vissuto e assistito a proteste ben più dure e fragorose. L'unico risparmiato è l'allenatore: 'Rispettiamo Vanoli' lo slogan lanciato verso colui che a novembre ha raccolto una squadra ultima con appena 4 punti traghettandola fino alla salvezza. Da qui ad essere riconfermato però ce ne corre: il tecnico di Varese è convinto di meritarlo ma il futuro resta un rebus.