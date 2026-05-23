Il peggiore, serata amara per Comuzzo: autogol e vittoria negata

Il peggiore, serata amara per Comuzzo: autogol e vittoria negata FirenzeViola.it
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Oggi alle 10:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Il peggior giocatore della Fiorentina ieri al Franchi è stato Pietro Comuzzo. I quotidiani sportivi in edicola lo inchiodano con una serie di 5 dopo l'autogol che ha tolto la gioia della vittoria ai viola.

Pietro Comuzzo - 

Gazzetta 5
CorFio 4,5
Nazione 5
CorSport 5
Tuttosport 5