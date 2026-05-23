FirenzeViola Un saluto bagnato dai fischi per la squadra, risparmiate società e proprietà

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I riferimenti tutti alla squadra, a calciatori che hanno fatto poco per difendere i colori di una società che si appresta a festeggiare cento anni di storia, non altro. Se la principale curiosità della serata del Franchi, l’ultima dell’anno, era riservata a come la tifoseria si sarebbe congedata dopo un anno da incubo alla fine è solo la squadra a finire nel mirino, non chi l’ha assemblata la scorsa estate, e nemmeno chi l’ha gestita fuori dal campo.

Una partita virtuale

Chiaro che i 90 minuti della sfida all’Atalanta lascino il tempo che trovino, semmai sarà giusto concedere a Christensen gli onori di una serata da protagonista nella quale è di gran lunga il migliore in campo. Per il resto Piccoli ringrazia soprattutto Sportiello per la gioia del gol, mentre l’autogol di Comuzzo sembra un po’ l’emblema di tutta la sua stagione. Non emerge molto altro da un pareggio che porta a 42 i punti stagionali della Fiorentina, se non il giusto rispetto riservato in esclusiva a Vanoli come ha più a riprese cantato la Curva.

Società e proprietà risparmiate da fischi e striscioni

Niente che però possa essere rinfacciato a società o a proprietà che vengono risparmiati da fischi e striscioni. Sotto questo profilo la contestazione praticamente non c’è, e anche i comunicati al vetriolo del dicembre scorso delle Associazioni del tifo restano sospesi a mezz’aria, forse finiti momentaneamente in stand-by per via della fiducia riposta in Paratici. E’ lui il punto di riferimento di una tifoseria che non può essere soddisfatta per il risultato finale, ma che in passato ha certamente contestato di più, mentre stavolta sceglie la via dell'attesa confermando un cambio di paradigma rispetto ad altre circostanze.

La fase della ricostruzione

Come detto comincia adesso la fase di ricostruzione viola, con il prossimo viaggio di Ferrari e Paratici verso New York, con i progetti da mettere sul piatto insieme alla proprietà e inevitabilmente anche con la scelta dell'allenatore. Da queste mosse si capirà che Fiorentina sarà quella del prossimo anno, intanto a giudicare dalla posizione della tifoseria per molti calciatori il rapporto con la Curva è definitivamente al tramonto.