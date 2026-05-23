Vanoli prima scelta, CorSport: "Stima reciproca con Fabio Paratici"

Vanoli prima scelta, CorSport: "Stima reciproca con Fabio Paratici"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:30Rassegna stampa
di Redazione FV

L’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio dedica spazio al futuro della panchina viola. Il quotidiano scrive che la prima scelta continua a chiamarsi Paolo Vanoli. O quanto meno il presupposto. Anche perché l’attuale tecnico viola vanta la stima di Fabio Paratici, e viceversa l’allenatore è in sintonia col direttore sportivo.

Ricordiamo che la Fiorentina può far valere un’opzione per il rinnovo del contratto di Vanoli che scadrà sabato 30 maggio. È chiaro che nel frattempo entrambe le parti si guarderanno attorno: l’ex Torino non intende farsi trovare impreparato nel caso in cui i viola optino per il divorzio. Così come il club non esclude altre piste.