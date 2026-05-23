Vanoli prima scelta, CorSport: "Stima reciproca con Fabio Paratici"
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L’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio dedica spazio al futuro della panchina viola. Il quotidiano scrive che la prima scelta continua a chiamarsi Paolo Vanoli. O quanto meno il presupposto. Anche perché l’attuale tecnico viola vanta la stima di Fabio Paratici, e viceversa l’allenatore è in sintonia col direttore sportivo.
Ricordiamo che la Fiorentina può far valere un’opzione per il rinnovo del contratto di Vanoli che scadrà sabato 30 maggio. È chiaro che nel frattempo entrambe le parti si guarderanno attorno: l’ex Torino non intende farsi trovare impreparato nel caso in cui i viola optino per il divorzio. Così come il club non esclude altre piste.
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Rassegna stampa
I miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosensdi Luca Calamai
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