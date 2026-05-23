Cecchi su La Nazione: "Adesso c'è una sola strada da perceorrere"
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Questo il pensiero di Stefano Cecchi, su Fiorentina-Atalanta, affidato a La Nazione: “Forse più del risultato, ciò che ha contato ieri è stato l’umore della città. Una città che, arrivata ala fine del campionato, non ha più trattenuto il maldipancia complessivo che cova da mesi e lo ha manifestato seppur in forme diverse. […] Per provare a intercettare di nuovo il futuro, si ha come l’idea che la strada da percorrere sia una sola: rivoluzionare uno spogliatoio che si è rivelato inaffidabile e affidarsi a facce nuove non macchiate dal peccato originale di questa stagione horror”.
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