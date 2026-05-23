Il migliore, Christensen para la qualunque: serata da incorniciare

Il migliore, Christensen para la qualunque: serata da incorniciareFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo i quotidiani sportivi in edicola stamani, il miglior giocatore della Fiorentina contro l'Atalanta è stato Oliver Christensen. Il portiere danese ha parato la qualunque, meritandosi una sfilza di 7,5.

Oliver Christensen -

Gazzetta 7,5
CorFio 7
Nazione 7,5
CorSport 7,5
Tuttosport 6,5