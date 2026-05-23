Esordio vincente per il sig. Perri, CorSport: "Dirige con personalità"

Esordio vincente per il sig. Perri, CorSport: "Dirige con personalità"FirenzeViola.it
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Oggi alle 12:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio propone la sua moviola di Fiorentina-Atalanta. Esordio convincente in Serie A per Mario Perri della sezione di Roma 1, che a giudizio del quotidiano si prende in 6,5 in pagelle. Dirige tutta la gara con personalità, lasciando correre il gioco e fischiando soltanto ciò che è necessario: preciso nel timing, interrompe solo su episodi eclatanti. È sempre ben posizionato e al centro dell'azione, il ritmo della partita gli permette una gestione fluida, senza intoppi.