Polverosi sul CorSport: "Saluto arrivato con una mesta prestazione"

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Sul Corriere dello Sport - Stadio è presente un fondo a cura di Alberto Polverosi su Fiorentina-Atalanta: "Vittoria che avrebbe avuto un solo protagonista, Oliver Christensen, la riserva di De Gea, sei parate e almeno tre decisive. […] Poca roba, pochissima, però se pensiamo a cos’era questa squadra a dicembre, in questo finale di stagione è sembrata oro. […] Contava, per la squadra di casa, dare una risposta alla tappezzeria di queste ore a Firenze, con gli striscioni dei tifosi della Fiesole che invitavano lor signori a sloggiare.

“La stagione è stata una sofferenza, ora fate le valige e cambiate residenza”. […] Basta con questa stagione, basta con questo calcio, basta con le mortificazioni, le sconfitte e le paure. Per loro, per i tifosi, è stato uno strazio. […] Il saluto al campionato più triste degli ultimi vent’anni è arrivato con un’altra mesta prestazione, in un desolante deserto calcistico".