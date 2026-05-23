Ferrara su La Nazione: "Come si è fatto a ridurre la Fiorentina così?"

Ferrara su La Nazione: "Come si è fatto a ridurre la Fiorentina così?"FirenzeViola.it
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Oggi alle 12:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Così Benedetto Ferrara nel suo fondo per La Nazione a proposito della Fiorentina: “Applausi solo per chi ha sofferto, incoraggiato, seguito e vissuto questa pellicola sfocata piena di attori improbabili, di esoneri, dimissioni, misteri. Calcio quasi zero. C’è una domanda a cui forse nessuno risponderà mai. Come si fa a ridurre così una squadra con un monte ingaggi da Europa, un gruppo supporto da un mercato tanto ricco e altrettanto fallimentare? […] Un grazie a Vanoli, l’unico esente dai fischi di tifosi stremati da tanta pochezza”.