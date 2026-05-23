Numeri dalla parte di Vanoli. CorFio: "9 vittorie, 38 punti in 28 turni"

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Il Corriere Fiorentino propone un focus coi numeri di Paolo Vanoli che si è così espresso sul suo operato: “È rispecchiato dai numeri”. La Fiorentina di Pioli, con 4 punti nelle prime 10 giornate, ha chiuso il girone di andata con 13 punti al terzultimo posto. Il punto di svolta è stata la vittoria contro la Cremonese a inizio 2026, blindando la permanenza in A con il pareggio in casa del Genoa.

E quando Vanoli parla di numeri si riferisce a questo: 9 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte con un totale di 38 punti in 28 giornate (34 i gol subiti e altrettanti quelli segnati). Adesso la palla passa alla dirigenza: Vanoli spera nella conferma, Paratici si è guardato attorno senza affondare il colpo.