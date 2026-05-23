Zetti su La Nazione: "Jospeh? Non vogliamo un presidente assente"

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Cosimo Zetti ha scritto un fondo per La Nazione sulla Fiorentina: “Finalmente è finita, possiamo metterci alle spalle un anno orribile e sperare che il futuro sia diverso. Ci aggrappiamo soprattutto a Paratici e alla sua competenza, anche se ci preoccupano le nuove linee guida adottate dalla società: presenza limitata, visite sporadiche e più deleghe agli uomini di fiducia. […] Non vogliamo un presidente che non vive i problemi quotidiani della squadra e che si affida a degli uomini di fiducia che dovranno comunque demandare a lui le decisioni più importanti.

[...] Rocco era spesso a Firenze, restava anche un mese, partiva e tornava, sempre, fino a quando la malattia glielo ha consentito. Il figlio Giuseppe, che ha detto di voler proseguire sulla strada del padre, tornerà forse solo per il centenario del club. No, caro presidente, così si finisce per anestetizzare la passione e si rischia di rendere asettico il rapporto fra squadra e città”.