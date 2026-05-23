Atteso il vertice dirigenti-Proprietà. CorSport: "Probabile l'8 giugno"
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Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sul vertice che ci sarà a breve tra la dirigenza della Fiorentina e la Proprietà americana. Secondo il quotidiano nelle prossime settimane, probabilmente dall’8 giugno, Paratici e il dg Ferrari voleranno negli Stati Uniti per incontrare la proprietà e definire la programmazione della stagione ventura. Presumibilmente si parlerà delle questioni economiche, dopodiché verrà fatto un punto sull’allenatore. Il futuro è alle porte.
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I miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosensdi Luca Calamai
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