Atteso il vertice dirigenti-Proprietà. CorSport: "Probabile l'8 giugno"

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Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sul vertice che ci sarà a breve tra la dirigenza della Fiorentina e la Proprietà americana. Secondo il quotidiano nelle prossime settimane, probabilmente dall’8 giugno, Paratici e il dg Ferrari voleranno negli Stati Uniti per incontrare la proprietà e definire la programmazione della stagione ventura. Presumibilmente si parlerà delle questioni economiche, dopodiché verrà fatto un punto sull’allenatore. Il futuro è alle porte.