Quale futuro per Gudmundsson? La Nazione: "La pazienza del club con lui è al limite"

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La situazione di Albert Gudmundsson è oggettivamente complicata e intricata ed anche per questo è la più difficile da comprendere di tutte quelle che riguardano il futuro del reparto offensivo viola. L'islandese continua il suo cammino su un binario lontano anni luce dalla qualità che il giocatore aveva sparato in faccia a tutti con la maglia del Genoa. Gud, rimarca stamani La Nazione, ha provato a convincere la Fiorentina giocando dappertutto.

Da sottopunta a esterno d'attacco, da mezz'ala offensiva a falso nueve, ma il risultato è sempre stato lo stesso. Dire che forse la pazienza dell'attesa della Fiorentina e di Firenze è ormai a limite è praticamente scontato. Come scontato potrà essere il prezzo del cartellino dell'islandese se a giugno la società ne valuterà la cessione.