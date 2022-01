PUPO, Viola niente scherzi. E per un trofeo...

Il tifoso viola Pupo, in vista della gara Fiorentina-Genoa, ha messo in guardia la Fiorentina in una intervista al Corriere Fiorentino: "Fiorentina non fare scherzi con il Genoa, metti la stessa concentrazione e l’umiltà viste con il Napoli. In una partita secca possiamo vincere con tutte, penso infatti che possiamo battere anche l’Atalanta ai quarti di Coppa, mentre in campionato temo queste squadre abbordabili che ora il calendario ci mette di fronte. Con il Torino per esempio ho visto una Fiorentina irriconoscibile perché spesso ha questi cali di tensione che finiscono per costare punti. Ma questa squadra mi piace perché ora gioca bene e fa divertire, il tifoso viola non segue la squadra solo per i risultati ma perché è appassionato, tanto che la guarda fino all’ultimo minuto, anche sul 4-0, come a Torino. Italiano la fa giocare bene ed è una squadra che non si arrende mai". .

Su Vlahovic Pupo non ha dubbi e va tenuto: "Per carità Piatek è un buon attaccante ma Vlahovic è il più forte di tutto il campionato, se Commisso volesse alzare il tiro anche nel prossimo campionato, deve tenerlo o ricrearne un altro così forte, perché alla fine serve chi fa gol. Poi penso a Dragowski che è un buon portiere ma con dei limiti, ogni tanto fa queste uscite incomprensibili. Diciamo che servirebbero un paio di rinforzi e se andiamo in Europa League quest’anno sarebbe un grande risultato, la Champions la vedo più difficile".

Ed ecco cosa farebbe per un trofeo: "Non sono la Ferilli perciò niente spogliarelli. Farei una grande festa canora con tutte le canzoni che parlano di Firenze, dalle mie a quelle di Marasco, Ivan Graziani e Laura Landi che pochi ricordano... ce ne sono tante sa? E vorrei una reunion, con tutti i campioni, da Antognoni che purtroppo ora è fuori ma rappresenta la Fiorentina che non muore mai, Batistuta, Baggio. Ovviamente farei un duetto con Commisso che conoscevo già dalle mie tournée in America e uno con Biraghi che trovo empatico, forte e spiritoso"