Punti buttati e fragilità mentale: è questo il problema più grande della Fiorentina

Punti buttati e fragilità mentale: è questo il problema più grande della FiorentinaFirenzeViola.it
Dal Cagliari al Milan. Dalla prima alla settima giornata. In mezzo undici punti gettati al vento da situazioni di vantaggio. Lo evidenzia questa mattina La Nazione che spiega che uno dei problemi principali della Fiorentina sia quello di essere incapace di gestire i vantaggi e di portare a casa la posta piena. Le zero vittorie si spiegano anche così. Con una fragilità mentale che comincia a preoccupare. Una volta può succedere, due anche.

Ma quando accade con costante e pericolosa regolarità diventa un problema di non poco conto. Averne portati a casa anche solo la metà avrebbe reso meno amaro il momento. Ma questo è uno di quelli principali. Solidità, compattezza, furbizia, voglia di lottare quando conta di più.