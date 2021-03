PULGAR, La cura Prandelli funziona: è il terzo guarito

Potrebbe essere Erick Pulgar il terzo paziente viola guarito dalla cura Prandelli, all’interno di una stagione piena di difficoltà. Come spiega questa mattina La Nazione, Dopo Vlahovic (11 gol sotto la gestione del tecnico) ed Eysseric (che domenica col Milan è stato il giocatore che ha corso di più), il cileno, gettatosi alle spalle un momento di difficoltà legata ai postumi della sua battaglia col Covid, sembra essere tornato sui livelli delle prime stagioni in Italia. E questo sia sotto l’aspetto dei progressi fisici (sono 7 le gare consecutive giocate da titolare) che della ritrovata brillantezza in quella che, da sempre, è la sua specialità: i calci di punizione. Contro i rossoneri, l’ex Bologna ha festeggiato le 50 presenze in viola con un il primo gol stagionale sugli sviluppi di una parabola all’incrocio dei pali. Una variazione sul tema, visto che le 7 reti dell’anno scorso erano state realizzate su rigore.