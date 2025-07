Prove di tridente. Corriere Fiorentino: "Pioli insiste sul 3-4-1-2"

Kean e Dzeko insieme, più Gudmundsson numero 10 autentico. Come sottolinea stamani il Corriere Fiorentino, Stefano Pioli ha intenzione di lavorare sull'idea di tridente fin dalla prima amichevole estiva. L’allenatore in questi giorni ha insistito sul modulo 3-4-1-2 anche in allenamento, segno che l'idea dell'attacco pesante c'è.

Per sostenere il tridente ci sarà bisogno di un mediano, e a quel punto il ritorno al centrocampo a tre diventerà più di un'opzione. Due mezzali (domenica c’erano Fagioli e Mandragora) rischiano infatti di essere troppo poche per far mantenere l’equilibrio. È calcio d’estate comunque, e ogni prova è lecita: il cantiere viola è appena cominciato.