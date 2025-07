Caprini pronto a lasciare la Fiorentina, TMW: "Il Mantova vicino al classe 2006"

Maat Daniel Caprini, classe 2006 di proprietà della Fiorentina, è pronto ad andarsene. Il Mantova è vicino al ragazzo che ha ancora due anni di contratto coi viola. Per l'esterno offensivo, che ha vestito la maglia viola nel campionato Primavera, sarebbe questa la prima vera e propria esperienza nel cosiddetto 'calcio dei grandi', anche se alle spalle ha già qualche minuto giocato in Serie A nei due confronti con Inter ed Hellas Verona (circa 10'). Secondo quanto raccolto da TMW i virgiliani hanno superato la concorrenza di Juve Stabia, Pescara e Catanzaro e sono pronti ad accogliere il giovane talento viola e della nazionale Under 19.