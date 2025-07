FirenzeViola Sohm e non solo: le conseguenze del tridente Gud-Dzeko-Kean tra mercato e soluzioni interne

La premessa il valore del test in questione e di conseguenza degli avversari, la discriminante la prima formazione titolare della stagione. A cavallo del giorno di riposo concesso da Pioli alla squadra, che oggi riprenderà gli allenamenti al Viola Park, è la disposizione in campo di domenica scorsa, contro la Primavera, a tenere banco. Se non proprio per come e quanto ha funzionato, almeno per i messaggi lanciati dal tecnico nello scegliere i primi 11 titolari dell’anno.

Il peso del tridente

E allora è inevitabile che la scelta di Pioli di partire con un tridente “pesante” (almeno in termini di vocazione offensiva e di conseguenza di copertura necessaria a poterselo permettere) segni una variante tattica che a Firenze non si vedeva da tempo, lo stesso intercorso dall’ultima volta in cui si erano visti due centravanti insieme del calibro di Dzeko e Kean, cui aggiungere la rifinitura di Gudmundsson. Un progetto certamente intrigante, ma che impone una copertura mediana sulla quale Pioli lavorerà nelle prossime amichevoli

Scelta interna

Sono da leggere così i tentativi da parte di Pioli per capire eventuali disponibilità in rosa. Pur ribadendo che i 90 minuti di domenica valgono più come test atletico che non tattico ad ora restano sotto osservazione in tre: Fagioli, Richardson e Ndour, tutti adattati a compiti da centrocampista centrale che certificano il bisogno dei viola di intervenire – sul mercato – in mezzo al campo. Come e quanto il trio in questione potrà sopperire alle attuali mancanze è domanda ancora senza risposta, ma è chiaro che anche da queste valutazioni passeranno le prossime mosse sul mercato dei centrocampisti.

Sohm e gli altri

Di certo in casa viola si continua a lavorare su piste già battute, su tutte quella relativa allo svizzero del Parma Sohm. Scesi intorno ai 15 milioni di euro di valutazione i ducali sembrano più propensi a trattare di quanto non lo siano stati per Bernabè, e il pressing dal Viola Park racconta di un inseguimento tutt’altro che concluso. Possibile che il suo profilo non sia l’unico sul taccuino di Pradè e Goretti in cerca di un ulteriore tassello per il centrocampo, anche e soprattutto perché a prescindere da determinate soluzioni interne per godersi il tridente Gudmundsson, Dzeko e Kean servirà aggiungere forza e tecnica qualche metro più indietro.