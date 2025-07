Cher Ndour: "Mi trovo bene. Felice che Kean sia rimasto. Braschi mi ha colpito"

vedi letture

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club: "Ieri abbiamo avuto un giorno di riposo dopo una settimana bella spinta, adesso si riparte con la stessa applicazione che abbiamo avuto negli ultimi giorni. Mi sto trovando bene con tutto lo staff, sono tutti ottimi professionisti. Contro Dzeko ho già giocato in Turchia, mentre Fazzini ha giocato con me in Nazionale. Possiamo fare una grande stagione".

E' già in un'ottima forma fisica.

"Ci tengo a iniziare bene questa stagione, l'anno scorso ho finito con un rammarico per l'Europeo. Ora sono più che pronto. Kean? E' più abituato di me a segnare, con lui scherziamo sempre, abbiamo un bel rapporto. Sono felice che sia rimasto e spero che rimanga".

Dei giovani chi l'ha colpita di più?

"Riccardo Braschi mi ha colpito, è un ragazzo molto umile, lavora duramente. Penso che durante la partita abbia fatto bene, si sacrifica molto e ha qualità".