Tragedia nel mondo viola: è morto Celeste Pin

É morto Celeste Pin, ex giocatore della Fiorentina, 64 anni. L'uomo si sarebbe tolto la vita martedì 22 luglio nella sua abitazione di Firenze. A dare l'allarme un parente che non l'aveva più sentito. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la polizia. Pin è stato un dirigente sportivo. Per anni da giocatore è stato la bandiera della Fiorentina dopo aver esordito da professionista nel Perugia, con i viola gioca la finale di Coppa UEFA 1989-1990 persa contro la Juventus. Ha militato anche con Verona e Siena, dove ha chiuso la carriera agonistica



Tutta la redazione di Firenzeviola esprime il proprio cordoglio nei confronti della famiglia.