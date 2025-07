A centrocampo la Fiorentina valuta Martel, colosso del Colonia

Secondo quanto riporta stamani La Nazione, in attesa dell’incontro tra Fiorentina e Parma per provare a sbloccare la pista Sohm, il club viola si sta guardando intorno per trovare il centrocampista giusto da mettere a disposizione di Pioli il prima possibile. Sullo sfondo restano gli altri profili, da Kessie ad Asllani. Insieme a loro c’è un nome nuovo - riportato in anteprima da Firenzeviola.it - ed è quello di Eric Martel, colosso del Colonia in scadenza di contratto nel 2026.

Mediano classe 2002, capitano della Germania nell’ultimo Europeo Under 21. Non rinnoverà il contratto, cerca un salto di qualità. Costa una decina di milioni, cifra che per il centrocampista la Fiorentina può spendere.