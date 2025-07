Con Pioli c'è un nuovo Gud. Il Corriere dello Sport: "Un 10 d'altri tempi"

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola esalta il nuovo Albert Gudmundsson agli ordini di Pioli. Un 10 d'un tempo che cerca la via del gol per se stesso e per i compagni, nel tenativo soprattutto di dare tutta un'altra storia alla sua avventura alla Fiorentina. Il modulo scelto da Pioli lo valorizza e lo mette a suo agio cercando di tenerlo quanto più possibile in attacco.

Gud è l’elemento ideale per ritoccare il sistema di gioco: da 3-4-1-2 a 3-4-2-1 è niente di trascendentale e nell’idea dell’allenatore parmigiano solo questione di numeri, ma consentirebbe alla Fiorentina di avere più densità e più presenza a ridosso del centrocampo senza per questo diminuire l’efficacia offensiva. L’amichevole con la Primavera ha detto che la strada intrapresa è quella.