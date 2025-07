Calciomercato Fiorentina, nuovo contatto col Venezia per Nicolussi Caviglia

C'è anche il nome di Hans Nicolussi Caviglia nella lista della Fiorentina per il centrocampo da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Come riporta TMW, per il valdostano classe 2000 del Venezia, c'è stato un contatto tra i club per tornare a parlare della possibilità di acquistare il giocatore in questo mercato estivo.

Non viene segnalata solo la Fiorentina, però, tra le realtà interessate a Nicolussi Caviglia per il presente: è emerso in tal senso anche il Bologna, in cui in particolare Sartori stravedrebbe per lui. Oltre a Nicolussi Caviglia, aggiunte il portale, resta anche il nome di Simon Sohm del Parma.