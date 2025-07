Kessie, Asllani e Bennacer per la Gazzetta non interessano alla Fiorentina

Per quanto riguarda il centrocampo, la Fiorentina si sta muovendo in attesa però che Pioli chiarisca chi vuole confermare e chi no. Il profilo di Simon Sohm del Parma resta in cima alla lista, ma La Gazzetta dello Sport scrive che la società per ora non sta prendendo in considerazione calciatori come Kessie, Asllani e Bennacer. Piacciono, ma al momento non rappresentano una priorità. L’obiettivo primario è liberarsi di alcuni ingaggi molto pesanti che la società non è disposta a sostenere.