L'agente di Volpato incontrato al Viola Park, ma per ora solo un pour parler

Tra i nomi attenzionati dalla Fiorentina questa estate c'è anche quello di Cristian Volpato, classe 2003 del Sassuolo. Secondo quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport - Stadio, c'è stato un confronto con l'entourage dell'attaccante neroverde nei giorni scorsi al Viola Park ma per adesso solo un pour parler e non c'è una trattativa concreta per portarlo a Firenze.