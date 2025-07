Le idee di Pioli per la Fiorentina. La Nazione: "Niente a che vedere con Palladino"

La Fiorentina sembra avere tutta un'altra identità rispetto a quella di un anno fa. A scriverlo è La Nazione che aggiunge punzecchiando la vecchia gestione sottolineando come siano lontani i tempi dello schema "palla lunga a Kean e vediamo che succede". Pioli sta lavorando per trovare la quadra migliore per la sua squadra, iniziando dal 3-4-2-1 proposto contro la Primavera qualche giorno fa.

L’impostazione dal basso (con il portiere o il centrale difensivo) e la rapida aggressione dei centrocampisti hanno arricchito la fase di possesso. Ma risposte positive sono arrivate anche da alcuni singoli, a cominciare da Dodo che l’allenatore aveva spronato a essere più decisivo sotto porta. Detto fatto, visto che la prima rete dell’estate è stata proprio quella messa a segno dal brasiliano. Il vero regista offensivo sarà invece Dzeko, già inserito perfettamente negli schemi tattici di una nuova Fiorentina che sta nascendo sotto le idee di Pioli.