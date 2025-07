Sottil è un'opzione per il Bologna se parte Ndoye: la situazione

Il Bologna pensa a Riccardo Sottil nel caso Dan Ndoye parta questa estate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport facendo il quadro della situazione riguardo all'esterno svizzero, sul quale ci sono sia il Napoli che il Nottingham Forest.Il Bologna non è affatto sicuro di volerlo far partire, ma intanto si sta guardando intorno per valutare le alternative.

In cima alla lista c'è Armand Lauriente del Sassuolo, per il quale il Sunderland aveva già trovato l'accordo per 20 milioni di euro. Poi ci sono Wesley Gassova dell'Al Nassr, Exequiel Zeballos del Boca Juniors e anche Riccardo Sottil della Fiorentina, che ha già lavorato in Toscana con Vincenzo Italiano.