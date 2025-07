FirenzeViola Il sogno di Emma Severini; dalle giovanili viola alla possibile finale europea

Quando l’Italia di Milena Bertolini stupì il mondo del calcio italiano con la spedizione transalpina nel 2019 che accese di fatto i riflettori sull’universo calcistico femminile, Emma Severini aveva già salutato la sua Firenze e la sua Fiorentina per passare alla Roma. Una tappa importante e necessaria per la crescita di colei che è tornata in viola due anni fa diventando nel corso del tempo il perno del centrocampo gigliato. Chissà che, di fronte alla televisione, Emma non si chiedesse “magari un giorno con loro e con quella maglia ci sarò io”. Il sogno è divenuto realtà e oggi Emma Severini ha la possibilità di aggiungere un’altra pagina di storia a quella già scritta sin qui provando a raggiungere la finale dell’Europeo di Svizzera. L’impegno non sarà facile e l’avversario è uno di quelli che fa paura, ma questa Nazionale ha già dimostrato più volte di rispettare chiunque e di dire la sua anche contro le più grandi d’Europa.

Fin qui Severini ha giocato tutte le partite dell’Europeo dal primo minuto salvo la decisiva sfida con la Spagna per il passaggio del girone dove il CT le ha concesso una giornata di riposo per tenerla pronta per il quarto di finale contro la Norvegia. Gara, quest’ultima, in cui la centrocampista viola non ha brillato ma la sua presenza è stata imprescindibile per quanto concerne il lavoro sporco in campo. Perché Emma a Firenze (e non solo) ha imparato a fare sia il gioco pulito sia quello sporco. La sua crescita nelle ultime stagioni è stata esponenziale e i nove goal realizzati nella passata stagione (tra cui il primo sigillo anche con la maglia Azzurra) ne sono la dimostrazione più assoluta.

Dunque ci siamo: alle 21.00 Severini scenderà nuovamente in campo con la maglia dell’Italia e con il tricolore stampato sul petto. Ma sotto la casacca azzurra c’è il giglio di Firenze, città nella quale è nata e cresciuta, e c’è un cuore viola che batte sempre più forte e orgoglioso. Con l'eliminazione delle sue compagne di squadra viola dalla competizione, lei è l'ultima a portare in alto lo stendardo di Firenze nella rassegna elvetica. La Fiorentina si coccola il suo talento e dovrebbe riuscire a raggiungere un accordo con la ragazza per prolungare ancora di più il contratto in viola che scadrà il 30 giugno del 2026. Il passo successivo poi è la nomina a vice capitano gigliato per poi attendere il passaggio di testimone con Alice Tortelli quando sarà.

“Sogna ragazzo sogna!” cantava un tempo Roberto Vecchioni. Il testo va leggermente modificato ma il senso è quello: “sogna ragazza sogna!” perché il sogno di Emma Severini è diventato realtà.